Від 2014 року винесли два вироки за вчинення воєнних злочинів на Донбасі – Матвійчук

Від початку збройного конфлікту на Донбасі в 2014 році винесені лише два вироки за вчинення воєнних злочинів, заявила в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) голова правління громадської організації Центр громадянських свобод Олександра Матвійчук.

За її словами, через те, що в Україні досі не ухвалений закон про воєнні злочини відбувається «холодна амністія».

«Тільки два вироки винесені за воєнні злочини, в той момент, коли я особисто опитувала кілька сотень людей, які вийшли з полону. Більше того, те, що у нас досі не ухвалений цей закон і речі не називаються своїми іменами, робить підміну понять. Тобто по факту, людину, яка могла вчинити воєнний злочин, обвинувачують в загально-кримінальному правопорушенні… і виноситься вирок зі значно меншим терміном покарання, ніж за воєнні злочини, там є терміни давності і людина може бути амністована», – зазначила Олександра Матвійчук.

17 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2689 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права».

Зміни до статті 8, зокрема, передбачають запровадження принципу універсальної юрисдикції щодо злочинів агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.