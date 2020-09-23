Кілька літаків США, в тому числі бомбардувальники, здійснили проліт у повітряному просторі України

Командування Повітряних сил України повідомило, що пара стратегічних бомбардувальників США В-52H увійшла 23 вересня у повітряний простір України.

«Стратегічні бомбардувальники США супроводжують винищувачі Су-27 та МіГ-29 бригад тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України. Американські пілоти в інтеграції з українськими винищувачами створюють можливості колективної оборони і надають США, країнам НАТО та ключовим партнерам Альянсу стратегічні та операційні можливості для стримування країни-агресора. Американські партнери України у черговий раз демонструють всебічну підтримку нашої держави на міжнародній арені у сфері безпеки», – повідомило Командування Повітряних сил України.

Військові розмістили у мережі фото польоту двох американських В-52H та двох українських Су-27 та МіГ-29.

В-52H – американський багатофункціональний важкий наддальний стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, що здатний на висоті до 15 кілометрів нести різні види зброї, у тому числі ядерну.

Окрім того, як повідомило посольство США в Україні, сьогодні о 12:30, біля Арки Дружби народів та вздовж Дніпра у Києві пролетіли літаки типу CV22B, а також MC130J – над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою та Черкасами.

MC130J – військово-транспортний літак скороченого зльоту та посадки, використовується для доставки й евакуації військового майна з місця проведення спеціальних операцій та зони ведення бойових дій. CV22B – конвертоплан, який застосовує здебільшого американська морська піхота.

В Україні проходять стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля – 2020», в перебігу яких іноземні партнери здійснюють тренування.

Також нині в Україні тривають міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020, які завершаться 25 вересня.