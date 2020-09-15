Міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020 розпочинаються на Львівщині

У Яворівському районі Львівської області розпочинаються навчання Rapid Trident-2020, які триватимуть до 25 вересня, повідомляє пресслужба Міноборони.

«У період із 16 до 25 вересня на Львівщині перебуватимуть близько 4 тисяч військових із 10 країн. Під час занять на навчальних ділянках залучатиметься бронетехніка та проводитимуться навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуться польоти вертольотів армійської авіації, та повітряних суден військової авіації Повітряних сил ЗС України тощо», – йдеться в повідомленні.

Керівництво навчань звернулось до мешканців населених пунктів, розташованих навколо Міжнародного центру миротворчості та безпеки, та гостей Львівщини із проханням обмежити відвідування території навчальних ділянок військового полігону із міркувань безпеки.

У пресслужбі повідомили, що територія полігону охоронятиметься підрозділами Військової служби правопорядку ЗСУ, які мають повноваження затримувати підозрілих осіб на території військових об’єктів на термін до 72 годин для з’ясування обставин.

Крім того, організатори просять водіїв під час зустрічі на дорогах із військовими колонами уважно слідкувати за сигналами та вказівками, які подають екіпажі військової інспекції дорожнього руху (ВІБДР) Військової служби правопорядку ЗСУ.