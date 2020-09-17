Зеленський на відкритті навчань Rapid Trident-2020: членство в НАТО є стратегічним курсом України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО є стратегічним курсом України, і це передбачає затверджена 14 вересня Стратегія національної безпеки країни. Як повідомляє пресслужба голови держави, він сказав про це 17 вересня під час виступу на відкритті міжнародних військових навчань Rapid Trident-2020 на Львівщині.

«Щоразу під час зустрічей із міжнародними лідерами я наголошую: війна на сході України – це загроза не тільки для України, це загроза для безпеки і стабільності всіх країн Європи і світу. Наші партнери абсолютно солідарні зі мною в цьому питанні, саме тому ми об’єдналися для подолання наявних викликів і пошуку механізмів адекватної реакції на них. Одним із таких є інтеграція України в НАТО. На початку тижня я затвердив Стратегію національної безпеки України, згідно з якою членство в НАТО є стратегічним курсом України», – сказав Зеленський.

Він додав, що «максимально швидко» потрібно досягти взаємосумісності Збройних сил України з відповідними структурами держав НАТО. «А також активізувати реформи, які дозволять отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО», – наголосив Зеленський.

За словами президента, ці навчання – не лише черговий етап удосконалення військової майстерності, а й важливий крок на шляху до євроатлантичної інтеграції України, «адже вони посилять оперативні можливості українських військ, покращать рівень взаємосумісності між підрозділами та штабами Збройних сил України, США й інших членів і партнерів НАТО».

У Міноборони раніше повідомили, що в навчаннях, які триватимуть до 25 вересня, візьмуть участь близько чотирьох тисяч військових із 10 країн.