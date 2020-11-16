Міноборони хоче до 2022-го ліквідувати 44 держпідприємства

До 2022 року 42 державні підприємства Міністерства оборони України будуть реорганізовані, п’ять – передадуть на приватизацію до Фонду державного майна України, а ще 44 – ліквідують, повідомляє пресслужба Міноборони.

За повідомленням, це передбачає стратегія реформування об’єктів держвласності зі сфери управління оборонного відомства.

«Підприємства, що плануються до реорганізації, важливі для оборонного відомства, адже спроможні економно, якісно й ефективно працювати на потреби Збройних сил. У секторі задіяні тисячі висококваліфікованих вузькопрофільних спеціалістів... Ті ж держпідприємства, діяльність яких безпосередньо не пов’язана із майбутніми потребами сектору оборони, сплановані до передачі на приватизацію у Фонд держмайна. Слід також враховувати, що 15 підприємств Міноборони розташовані на тимчасово окупованій території у Криму», – заявили у МОУ.

40 із тих підприємств, що залишаться, будуть перебувати у функціональному управлінні Головного управління майна і ресурсів, а два – Головного управління розвідки Міністерства оборони України.



