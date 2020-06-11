Конгрес США затвердив пакет безпекової допомоги Україні на 250 млн дол – Міноборони

Відповідно до рекомендацій Міністерства оборони США американський Конгрес 11 червня затвердив пакет безпекової допомоги Україні на 2020 фінансовий рік на суму 250 мільйонів доларів за програмою «Ініціатива безпекової допомоги Україні» (USAI), повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

«Зазначене рішення є черговим визнанням з боку США того, що Україна продовжує успішно реформувати сектор безпеки і оборони, відповідно до цілей європейської та євроатлантичної інтеграції та стандартів НАТО. Виділена безпекова допомога є важливим свідченням стратегічного партнерства між Україною та США. Цьогорічний пакет безпекової допомоги передбачає надання нашій державі різноманітних засобів спостереження, контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, систем забезпечення кібернетичної безпеки та протидії російській пропаганді, тощо. Важливе місце у ньому посідає підтримка Військово-Морських Сил України, що має сприяти встановленню стабільності та безпеки в Азовсько-Чорноморському регіоні», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що надані засоби спрямовані, зокрема, на «посилення бойових спроможностей ЗСУ для протидії російській агресії».

«Міністерство оборони та Збройні сили України щиро вдячні американським партнерам за послідовну підтримку процесу реформ в Україні та зміцнення обороноздатності нашої країни в умовах триваючої російської агресії. Реформа сектору безпеки і оборони, наближення його до стандартів НАТО та досягнення максимальної взаємосумісності зі збройними силами країн Альянсу залишається одним з головних пріоритетів уряду України», – заявили в Міноборони.

У посольстві України в США додали, що традиційно, згідно з чинним американським законодавством, 50% допомоги за програмою USAI надається Україні лише за умови здійснення практичних кроків у сфері реформування вітчизняного сектору безпеки і оборони.

Наприкінці травня були повідомлення, що Пентагон сповістив Конгрес про те, що Україна може отримали додаткові 125 мільйонів доларів військової допомоги, оскільки Київ досяг прогресу у ключових реформах. Йшлося про те, що пакет являє собою другу половину з тих 250 мільйонів доларів допомоги, передбачених для України у оборонному бюджеті США на 2020 рік.