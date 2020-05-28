CNN: США готові надати Україні додаткові 125 млн доларів військової допомоги за прогрес у реформах

Пентагон повідомив Конгрес США, що Україна може отримали додаткові 125 мільйонів доларів військової допомоги, оскільки Київ досяг прогресу у ключових реформах. Про це повідомляє CNN з посиланням на представника міністерства оборони США та помічника у Конгресі.

Пакет являє собою другу половину з тих 250 мільйонів доларів допомоги, передбачених для України у оборонному бюджеті США на 2020 рік.

Зокрема він передбачає передачу Україні патрульних катерів, оснащених 30-міліметровими гарматами з дистанційним управлінням. Також пакет допомоги містить мобільні радіолокаційні системи для виявлення та відстеження артилерійських та ракетних обстрілів, десятки машин швидкої допомоги та інше.

Представник Пентагону відмовився коментувати CNN інформацію про новий пакет допомоги Україні, зазначивши, що політика департаменту виключає обговорення подібної допомоги, коли її розглядає Конгрес.

12 вересня 2019 року в офісі сенатора-демократа Діка Дурбіна повідомили, що адміністрація Дональда Трампа розблокувала військову допомогу Україні. При цьому там зазначили, що через спричинену Білим домом затримку «Міноборони США буде дуже складно використати відведені 250 мільйонів доларів протягом двох тижнів, які лишились до часу, коли закінчиться термін, відведений на використання цих коштів».