США надали Україні обладнання на 25 млн доларів для використання в зоні ООС – Генштаб

США цього тижня надали Україні допомогу в сфері безпеки на понад 25 мільйонів доларів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 15 травня.

«Попри COVID-19, Сполучені Штати Америки продовжують надавати Україні допомогу в галузі безпеки! Цього тижня Відділ оборонного співробітництва отримав пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання загальною вартістю понад 25 мільйонів доларів для використання у зоні операції Об'єднаних сил. США рішуче стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії», – йдеться в повідомленні.

У березні низка західних ЗМІ повідомила про те, що члени Конгресу США неформально поінформували Міністерство оборони про плани надати Україні військової допомоги на суму в 125 мільйонів доларів. Це – перша половина допомоги Україні розміром в 250 мільйонів доларів, виділеної Конгресом, йшлося в статті на сайті телеканалу CNN.

До нового пакету допомоги, за даними ЗМІ, мають увійти контр-артилерійські радари та озброєні патрульні катери Mark VI, які вважають особливо важливими з огляду на напруженість між Україною та Росією в Чорному й Азовському морях.