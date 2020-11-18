Тестування з англійської буде обов’язковим у системі професійної військової освіти – Міноборони

Схема підготовки офіцерського складу в новій системі професійної військової освіти (L-курси) передбачатиме обов’язкове тестування вступників для визначення рівня володіння англійською мовою. Про це повідомили у міністерстві оборони України.

У міністерстві наголосили, що необхідність вивчення англійської мови особовим складом – один з головних аспектів досягнення взаємосумісності зі структурами НАТО.

«Сьогодні поставлено завдання з пришвидшення імплементації стандартів НАТО у сфері військової освіти і науки, тому система військової освіти в Україні перебуває у фазі інтенсивної трансформації. Вивчення англійської мови особовим складом є невід’ємною складовою впровадження у Збройних Силах України нової військової культури, заснованої на євроатлантичних цінностях та засадах», – пояснили в Міноборони.

Як зазначили у відомстві, для тих, хто володіє англійською на достатньому рівні, планують організувати викладання виключно англійською. «Це відкриває перед військовослужбовцями широкі можливості для участі у міжнародних місіях та навчання за кордоном», – наголосили у міністерстві.

Окрім того, з метою удосконалення системи військової освіти та підготовки кадрів застосовуються нові кваліфікаційні вимоги щодо рівнів володіння іноземною мовою офіцерським, сержантським (старшинським) складом, запроваджується єдина навчальна програма «Іноземна мова» у вищих військових навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Нові мовні лабораторії, навчальні матеріали та посібники постачатиме зокрема й уряд США, зазначили у міністерстві.