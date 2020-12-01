Глави МЗС України та Грузії візьмуть участь у засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО

Глави МЗС України та Грузії мають взяти участь у відеоконференції міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Про це повідомив глава альянсу Єнс Столтенберґ 30 листопада.

За його словами, з представниками України та Грузії відбудеться «окреме засідання», щоб «обговорити ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні і нашу підтримку цих двох цінних партнерів».

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО 1 грудня почнуть дводенну відеоконференцію, під час якої обговорять зокрема майбутнє місії альянсу в Афганістані. Також серед тем зустрічі – нарощування Росією військових потужностей біля кордонів альянсу.