Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять майбутнє місії в Афганістані

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО 1 грудня почнуть дводенну відеоконференцію, під час якої обговорять майбутнє місії альянсу в Афганістані.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що НАТО опинилося перед «важкою дилемою» – залишити Афганістан з ризиком, що він перетвориться на притулок для міжнародних терористичних угруповань, або залишитися, але отримати затяжну місію з поновленням насильства.

Через понад 17 років після того, як НАТО взяв на себе керівництво міжнародними зусиллями в області безпеки в Афганістані, наразі в країні базуються близько 11 000 військовослужбовців з десятків країн. Більшість з них з Європи та інших країн-партнерів НАТО. Нинішній мандат місії – допомога в навчанні і консультування національних сил безпеки Афганістану.

Але присутність сил США, на які НАТО покладається в плані підтримки з повітря, транспорту і логістики, з 15 січня має скоротитися на 2000 осіб до 2500 військових.

Наразі навчальна місія НАТО триває, але в майбутні місяці альянс планує переоцінити можливість подальшої місію залежно «від умов на місцях», зазначив Столтенберґ 30 листопада.

Деякі експерти вважають, що європейським союзникам НАТО буде складно навіть залишити Афганістан без підтримки США. За їх словами, рішення США залишити тільки 2500 військовослужбовців США в рамках місії НАТО в Афганістані спонукало союзників у військовому плануванні з’ясувати, чи зможе НАТО продовжити свою діяльність в Кабулі та інших великих афганських містах.

Тим часом, афганські офіційні особи також висловили стурбованість тим, що швидке виведення військ США з Афганістану може зміцнити переговорні позиції талібів на мирних переговорах.

Відповідно до мирної угоди, досягнутої між Сполученими Штатами і «Талібаном», всі іноземні війська повинні покинути Афганістан станом на 1 травня 2021 роки, якщо дозволяють умови безпеки на місцях.

Очікується, що в лютому міністри оборони НАТО ухвалять остаточне рішення щодо майбутнього місії в Афганістані. На той час обраний президент США Джо Байден вступить на посаду.

За словами європейських дипломатів, вони очікують, що дипломатичний тон Вашингтону зміниться за адміністрації Байдена, але, ймовірно, це не вплине на намір американських військ якомога швидше залишити Афганістан.

В умовах невизначеності спостерігається зростання насильства з боку бойовиків. Також з початку мирних переговорів у вересні відбулася хвиля нападів талібів на афганські урядові сили безпеки.

Столтенберґ наголосив, що ще одним питанням, яке планують обговорити під час відеоконференції, це нарощування Росією «військової потужності навколо альянсу» і те, якими мають бути заходи у відповідь.

«Росія модернізує свій ядерний арсенал і розміщує нові ракети», – зазначив Столтенберг. Він також вказав на посилення російської присутності внаслідок криз у Білорусі та Нагірному Карабасі.