Кулеба розповів, як Україна готова допомогти у відбудові Афганістану

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у пленарному засіданні конференції «Афганістан 2020» і розповів учасникам конференції про можливості українських компаній у відбудові Афганістану, повідомила пресслужба МЗС 24 листопада.

«Україна може багато запропонувати. Ми готові брати участь у регіональних та міжрегіональних економічних, інфраструктурних та енергетичних проєктах із залученням Афганістану. Українські компанії готові постачати промислові, будівельні товари, локомотиви, трактори, залізничне обладнання та устаткування. Наші спеціалісти готові організувати тренінги для афганських інженерів, задіяних у побудові залізничної інфраструктури та систем оповіщення», – розповів Кулеба.

Міністр висловив підтримку зусиль керівництва Афганістану у просуванні внутрішньоафганського діалогу.

Кулеба нагадав, що Україна бере важливу участь у місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка» та запевнив у продовженні цього внеску у безпеку, мир та процвітання Афганістану та ширшого регіону.

Допомогова конференція відбулася в Женеві 23–24 листопада за участю представників 66 держав та 32 міжнародних організацій. Вони мають на меті консолідувати міжнародну підтримку мирного процесу в Афганістані.