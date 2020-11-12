У Афганістані загинув журналіст Радіо Свобода

Журналіст афганського бюро Радіо Свобода, Радіо Азаді, Ільяс Даї загинув вранці 12 листопада від вибуху бомби, прикріпленої до його автомобілю.

Омар Звак, прессекретар губернатора провінції, повідомив Радіо Свобода, що інцидент стався у столиці провінції Гільменд, Лашкаргах.

За словами Звака, внаслідок нападу були поранені ще троє людей, зокрема брат журналіста.

Наразі відповідальності за напад на себе ніхто не взяв.

«Мій колега і дорогий друг Ільяс Даї загинув сьогодні вранці в результаті терористичного нападу. Він був джентльменом. Завжди мав фірмову посмішку. Це жахливі новини. Іліас, про тебе будуть пам’ятати», – написав у твітері Самі Махді, керівник бюро Радіо Азаді.

«Ми шоковані і засмучені втратою Мохаммада Ільяса Даї, хороброго і відданого колеги, який ніколи не вагався у своєму рішенні повідомляти новини зі своєї рідної провінції Гільменд», – заявила виконуюча обов’язки президента Раді Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар.

«Його вбивство – це боягузливий і підлий акт, який спустошує молоду сім’ю і залишає Афганістан без талановитого репортера, який засвідчив зміни, які відбуваються у його країні. Зростаюча загроза насильства щодо журналістів повинна глибоко турбувати всіх, хто прагне забезпечити безпечне та мирне майбутнє Афганістану», – додала вона.

Офіційний представник президента Афганістану Сіддік Сіддікі засудив «вбивство» Даї, заявивши, що воно було справою рук «ворогів свободи слова та засобів масової інформації в Афганістані».

Цей напад послідував за аналогічним вибухом бомби у Кабулі 7 листопада, внаслідок якого загинули колишній ведучий популярних телевізійних новин афганського каналу TOLO TV і два інших мирних жителі.