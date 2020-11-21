Афганістан: «ІД» взяла на себе відповідальність за напад, в якому влада звинуватила талібів

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за ракетний напад у Кабулі вранці 21 листопада, передає інформаційна агенція AFP.

Відповідну заяву екстремісти поширили у своїх Телеграм-каналах, заявивши, що мішенню ракет була так звана «зелена зона» Кабулу, де розташовані дипломатичні та урядові установи.

Раніше вдень влада Афганістану звинуватила в нападі інше угруповання «Талібан», яке наразі перебуває в процесі мирних переговорів із афганською владою. Таліби, своєю чергою, заперечили власну причетність.

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Внаслідок нападу загинули щонайменше вісім людей. Ракети вдарили по житлових районах столиці, населених цивільними. Посольство Ірану повідомило, що одна ракета поцілила в його будівлю, але не призвела до жертв.

Раніше цього тижня Пентагон оголосив, що незабаром виведе близько 2000 американських військовослужбовців з Афганістану, прискоривши графік, встановлений у лютневій угоді між Вашингтоном і Талібаном, який передбачає повне виведення американських військ у середині 2021 року.

Кількість нападів талібів та інших екстремістів у Афганістані – і особливо в Кабулі – зросла з того часу, як мирні переговори між урядом Афганістану і Талібаном припинились.

На початку листопада бойовики «Ісламської держави» вдерлися в кампус Кабульського університету і вбили щонайменше 35 людей, більшість із яких - студенти.