Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
21 листопада 2020, Київ 18:01
Новини | Міжнародні

Афганістан: «ІД» взяла на себе відповідальність за напад, в якому влада звинуватила талібів

Екстремісти заявили, що мішенню ракет була так звана «зелена зона» Кабулу, де розташовані дипломатичні та урядові установи

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за ракетний напад у Кабулі вранці 21 листопада, передає інформаційна агенція AFP.

Відповідну заяву екстремісти поширили у своїх Телеграм-каналах, заявивши, що мішенню ракет була так звана «зелена зона» Кабулу, де розташовані дипломатичні та урядові установи.

Раніше вдень влада Афганістану звинуватила в нападі інше угруповання «Талібан», яке наразі перебуває в процесі мирних переговорів із афганською владою. Таліби, своєю чергою, заперечили власну причетність.

Читайте також: NYT: ізраїльські спецслужби вбили другу людину в «Аль-Каїді» за запитом США

Внаслідок нападу загинули щонайменше вісім людей. Ракети вдарили по житлових районах столиці, населених цивільними. Посольство Ірану повідомило, що одна ракета поцілила в його будівлю, але не призвела до жертв.

Раніше цього тижня Пентагон оголосив, що незабаром виведе близько 2000 американських військовослужбовців з Афганістану, прискоривши графік, встановлений у лютневій угоді між Вашингтоном і Талібаном, який передбачає повне виведення американських військ у середині 2021 року.

Кількість нападів талібів та інших екстремістів у Афганістані – і особливо в Кабулі – зросла з того часу, як мирні переговори між урядом Афганістану і Талібаном припинились.

На початку листопада бойовики «Ісламської держави» вдерлися в кампус Кабульського університету і вбили щонайменше 35 людей, більшість із яких - студенти.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG