Австралія виявила докази «незаконного вбивства» 39 афганців своїми елітними військовими підрозділами

Військове керівництво Австралії за підсумками чотирирічного розслідування виявило «глибоко тривожні» докази того, що елітні військові підрозділи країни вбили 39 афганських військовополонених під час розгортання військ в країні в рамках очолюваної США коаліції.

Командувач Сил оборони Австралії генерал Ангус Кемпбелл заявив, що опубліковані 19 листопада дані звіту розслідування вказують на «дуже серйозніші порушення військового поведінки і професійних цінностей».

Під час розслідування були виявлені, зокрема, докази нелюдського поводження із затриманими в Афганістані з 2005-го до 2016 року.

У звіті описуються випадки, коли представники австралійських військ вдавалися до так званої практики «кровопускання» проти в’язнів, підкладали зброю і гранати, імітуючи ситуації, буцімто афганці були ворогами, убитими в бою.

Розслідування проводив генерал-майор юстиції Пол Бреретон, який опитав понад 400 свідків і переглянув тисячі сторінок документів.

Бреретон «знайшов там достовірну інформацію, яка підтверджує 23 випадки, ймовірно, незаконного вбивства 39 осіб 25-ма співробітниками австралійського спецназу, переважно зі спецполку Повітряних сил», – сказав Кемпбелл.

У звіті рекомендовано розпочати розслідування проти 19 солдатів за підозрою у можливих вбивствах.

Командувач Сил оборони Австралії Ангус Кемпбелл публічно попросив вибачення у військового керівництва Афганістану і афганського народу.

«Від імені Сил оборони Австралії я щиро і безумовно прошу вибачення за будь-які проступки австралійських солдатів», – сказав Кемпбелл.

Правозахисна організація Human Rights Watch після звіту Бреретона заявила про необхідність «негайних неупереджених кримінальних розслідувань, що ведуть до належного судового переслідування».

Минулого тижня влада Австралії повідомила про рішення призначити спеціального прокурора для розслідування можливих злочинів, скоєних австралійськими спецпризначенцями в Афганістані. Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявляв, що справи стосовно солдатів, якщо їм будуть висунуті звинувачення, розглядатимуть через австралійську систему правосуддя.

Австралія ввела свої війська до Афганістану в 2002 році після нападів на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року. Наразі в країні перебуває близько 1550 австралійських військових.