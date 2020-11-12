Австралія призначила спецпрокурора для розслідування можливих злочинів з боку своїх військових в Афганістані

Австралія повідомила про рішення призначити спеціального прокурора для розслідування можливих злочинів, скоєних австралійськими спецпризначенцями в Афганістані.

Прем’єр-міністр Скотт Моррісон 12 листопада попередив щодо очікуваних звинувачень в «серйозних і, можливо, злочинних вчинках» перед публікацією звіту про поведінку елітних австралійських солдатів в Афганістані.

У 2016 році генеральний інспектор Сил оборони Австралії почав чотирирічне розслідування, що ймовірних фактів убивств поза збройним конфліктом та інших можливих порушень прав елітними підрозділами спецпризначення в період 2005-2016 років.

Розслідування проводилося на тлі тверджень австралійських ЗМІ про вбивство афганських мирних жителів і неозброєних в’язнів, включаючи випадок, коли ув’язненого буцімто застрелили у вертольоті для економії місця, а також про вбивство шестирічної дитини під час спецоперації.

Раніше цьогоріч генеральний інспектор виявив 55 потенційних інцидентів, більшість з яких пов’язані з незаконними вбивствами людей, які взагалі не воювали, або припинили брати участь у конфлікті.

Звіт генерального інспектора Сил оборони Австралії має з’явитися упродовж декількох днів.

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон сказав, що справи стосовно солдатів, якщо їм будуть висунуті звинувачення, розглядатимуть через австралійську систему правосуддя, що частково покликане запобігти будь-які дії Міжнародного кримінального суду.

Після терористичних атак 11 вересня 2001 року в США до Афганістану разом із військами США та їхніми союзниками Австралія відрядила близько 40 тисяч своїх солдатів.

Про ймовірні злочини з боку військових вперше заговорила преса в 2017 році, коли суспільна телекомпанія ABC опублікувала витік секретних документів про спеціальні операції в Афганістані, в тому числі про випадки вбивства солдатами неозброєних людей і дітей. У відповідь австралійська поліція почала розслідування щодо ABC в намаганні з’ясувати, як секретні файли потрапили до журналістів Деніела Оукса і Сема Кларка, атім у інцевому результаті журналісти не були притягнуті до відповідальності.