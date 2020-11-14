NYT: ізраїльські спецслужби вбили другу людину в «Аль-Каїді» за запитом США

Ізраїльські спецслужби у серпні вбили за запитом США високопоставленого члена «Аль-Каїди» Абдуллу Ахмеда Абдуллу. Американські спецслужби вважали його другою людиною в «Аль-Каїді», що відповідає за оперативне планування в організації. Про спецоперацію повідомляє газета The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці.

57-річний Абдулла, відомий також як Абу Мухамма аль-Масрі, підозрювався американськими спецслужбами в організації терактів біля посольств США у 1998 році. Тоді потужні бомби були підірвані перед посольствами США в Найробі в Кенії і в Дар-ес-Саламі в Танзанії. В результаті загинули 224 людини, зокрема 12 американців, понад 4,5 тисячі отримали поранення.

За даними газети, аль-Масрі був убитий разом зі своєю дочкою, вдовою сина колишнього лідера «Аль-Каїди» Усами бен Ладена Хамзи бен Ладен. Вони були застрелені двома мотоциклістами, які зникли з місця замаху. Ахмед Абдулла вважався наступником глави «Аль-Каїди» Аймана Аз-Завахірі. Анонімний телеграм-канал Directorate 4, що відслідковує повідомлення ісламістів, зазначає, що сам Аз-Завахірі теж міг померти на початку осені.

Американський чиновник, розмовляючи з агентством Reuters на умовах анонімності, відмовився підтвердити будь-які подробиці історії NYT або повідомити, чи було якесь втручання США у цій справі.

У Офісі прем’єр-міністра Ізраїлю заявили, що не коментуватимуть звіт.