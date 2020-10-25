В Афганістані силовики вбили розшукуваного США ватажка «Аль-Каїди»

Афганські сили безпеки вбили Абу Мухсіна аль-Масрі, високопоставленого лідера ексремістського угруповання «Аль-Каїда», який також розшукувався Сполученими Штатами Америки.

24 жовтня Національне управління безпеки Афганістану повідомило в твітері, що аль-Масрі, якого вважають фігурою №2 в «Аль-Каїді», був убитий спецпризначенцями в центральній провінції Газні.

Коли саме він був убитий не повідомляється.

Аль-Масрі, громадянин Єгипту, був лідером «Аль-Каїди» на індійському субконтиненті і керував операціями терористичної організації у ЗМІ.

Він був в списку найбільш розшукуваних ФБР осіб, звинувачених у підтримці терористичної організації і змові з метою вбивства громадян США.

Вбивство Аль-Масрі сталося в той час, коли угруповання «Талібан» і афганський уряд продовжують мирні переговори в Катарі, спрямовані на припинення майже 19-річної війни. Попри мирні переговори, бойовики і Кабул ведуть майже щоденні бої.

За угодою між Сполученими Штатами і талібами, підписаною в лютому, сили США залишають Афганістан, а таліби зобов’язуються не дозволяти терористичним групам використовувати афганську територію для нападів за кордоном.

Минулого місяця держсекретар США Майк Помпео заявив, що в Афганістані залишається менш ніж 200 бойовиків «Аль-Каїди».

Американські військові увійшли в Афганістан, щоб знищити талібів, які переховували бойовиків «Аль-Каїди», відповідальних за терористичні напади 11 вересня 2001 року у США.