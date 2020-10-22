Афганістан: внаслідок авіаудару по мечеті загинули 12 дітей

У Афганістані внаслідок авіаудару по мечеті загинули 12 дітей, ще кілька отримали поранення. Про це повідомила місцева влада.

Інцидент стався у провінції Тахар 21 жовтня. Мечеть розташована за 15 кілометрів від столиці провінції, де в той же день вранці бойовики «Талібану» вибили десятки співробітників афганських сил безпеки, заявляє влада провінції.

Зазначається, що військовий літак бомбив мечеть, оскільки військові отримали інформацію, що там ховаються бойовики «Талібану», які були причетні до нападу.

Наразі не ясно, завдали авіаудар афганські військові чи іноземний контингент.

Місія ООН зі сприяння Афганістану задокументувала понад 1280 смертей афганських мирних жителів у першій половині 2020 року – в основному внаслідок бойових дій між афганськими урядовими силами і бойовиками «Талібану».