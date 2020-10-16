«Талібан» у ході перемов погодився знизити рівень насильства – представник США в Афганістані

Спеціальний представник США в Афганістані Залмай Халілзад заявляє, що домовився з екстремістським угрупованням «Талібан» про зменшення кількості смертельних нападів у країні, оскільки хвиля насильства уповільнює поточні внутрішньоафганські мирні переговори в Катарі, повідомляє афганська служба Радіо Свобода.

Халілзад висловив свої зауваження 15 жовтня на тлі дедалі сильніших побоювань щодо долі десятків тисяч мирних жителів, які можуть потрапити під перехресний вогонь між афганськими урядовими силами та талібами в південній провінції Гельманд.

Посол написав у своєму твітері, що він і командувач американських сил в Афганістані генерал Скотт Міллер провів кілька зустрічей з «Талібаном», під час яких сторони домовилися «неухильно» дотримуватися своїх зобов’язань за мирною угодою, підписаною в лютому в Катарі.

«Ми погодилися переглянути план дій, суворо дотримуючись імплементації всіх елементів Угоди між США і «Талібаном» та всіх прийнятих зобов’язань», – написав він.

За словами Халілзада, йдеться про скорочення кількості бойових операцій. Він очікує, що після перезапуску плану дій кількість жертв знизиться.

Згідно з лютневою угодою між США і Талібаном, іноземні сили залишать Афганістан до травня 2021 року в обмін на контртерористичні гарантії від збройного угруповання.

Мирні переговори між представниками уряду Афганістану та учасниками переговорів «Талібан» почалися минулого місяця в столиці Катара Досі, однак явного прогресу в переговорах, спрямованих на завершення десятирічної війни в Афганістані, не відбулося.

«Кількість нападів наростала протягом останніх тижнів – загрожуючи мирному процесу та насторожуючи афганський народ та його регіональних та міжнародних прихильників», – заявив Халілзад.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який керує місією з підготовки, консультування та допомоги афганським силам, сказав, що переговори в Досі «надають найкращі шанси на мир, але «Талібан» повинен виконувати свої обіцянки та зменшувати неприйнятний рівень насильства».

Цього тижня в Гельменді американські військові брали участь у повітряних ударах на підтримку афганських військ, які захищали столицю провінції Лашкар Гах від нападу талібів.

За оцінками, близько 35 000 людей покинули свої домівки і знайшли притулок у місті після того, як 11 жовтня в цьому районі почалися сильні сутички.

Агенції Організації Об'єднаних Націй заявляють, що внаслідок важких бойових дій у Лашкар-Гаху відбулися електромережі та лінії зв’язку, перервані важливі служби охорони здоров’я та перекриті всі шляхи виїзду.