Афганістан: внаслідок вибуху автомобіля загинули щонайменше 20 людей

У Афганістані 18 жовтня внаслідок вибуху начиненого вибухівкою автомобіля, біля поліцейської дільниці загинули щонайменше 20 людей. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ Ірану.

Напад стався вранці у провінції Гор. Представник міністерства внутрішніх справ Тарік Аріан назвав інцидент «терористичною атакою».

Представник поліції Гхор Абдул Маареф Рамеш заявив, що в результаті вибуху постраждали мирні жителі.

Жодна з груп не взяла на себе відповідальність за напад, хоча в подібних інцидентах раніше звинувачували талібів.

Вибух бомби стався під час зустрічі представників талібів і афганського уряду на переговорах в столиці Катару Досі.

Талібан відмовився від загальнонаціонального припинення вогню, незважаючи на мирні переговори, які почалися 12 вересня.

Місія ООН зі сприяння Афганістану задокументувала понад 1280 смертей афганських мирних жителів у першій половині 2020 року – в основному внаслідок бойових дій між афганськими урядовими силами і бойовиками Талібану.