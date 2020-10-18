Вибух в Афганістані: щонайменше 14 людей загинули, понад 100 поранені

Щонайменше 14 людей загинули, 119 людей поранені внаслідок вибуху автомобіля біля місцевого відділку поліції в місті Гор в центральній частині Афганістану, повідомив директор місцевого госпіталя в коментарі Радіо Свобода.

У поліції розповіли Радіо Свобода, що серед поранених було 35 афганських силовиків. Усі загиблі були цивільними.

Офіс губернатора провінції Гор звинуватив у нападі угруповання «Талібан». Бойовики наразі не підтверджували причетність до вибуху.

Напад стався в день мирних переговорів «Талібану» та афганського уряду в столиці Катару Досі.

Місія ООН зі сприяння Афганістану задокументувала понад 1280 смертей афганських мирних жителів у першій половині 2020 року – в основному внаслідок бойових дій між афганськими урядовими силами і бойовиками «Талібану».