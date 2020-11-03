Жертвами нападу на університет в Кабулі стали 22 людини

Жертвами нападу озброєних екстремістів на студентське містечко Кабульського університету в понеділок, 2 листопада, стали щонайменше 22 людини. Напад почався приблизно в той же час, коли в містечко повинна була приїхати група урядовців – на церемонію відкриття іранської книжкової ярмарки.

Військовослужбовці сил безпеки у перестрілці з екстремістами вбили трьох з них, повідомляє ВВС.

Через кілька годин після нападу у телеграмі з’явився пост, в якому терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад. Автори поста заявили, що мішенню нападу були випускники університету – майбутні судді і слідчі.

Як зазначає ВВС, загони «Ісламської держави» нерідко нападають на освітні установи Афганістану. Так, жертвами нападу на освітній центр в Кабулі в жовтні цього року стали 24 людини. У 2018 року жертвами нападу угруповання на будівлю Кабульського університету стали десятки людей.