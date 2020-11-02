Афганістан: в університеті Кабулу почалася стрілянина

В університеті столиці Афганістану Кабулу невідомі відкрили стрілянину, силовики оточили кампус. Про це повідомила місцева влада.

За словами представника міністерства внутрішніх справ Таріка Аріана, стрілянина триває, однак повідомлень про поранення немає.

Прессекретар руху «Талібан» заперечив причетність до нападу.

Речник Міністерства вищої освіти Хамід Обаїді заявив, що з будівлі евакуювали студентів, але зсередини університету все ще лунали постріли.

Більше деталей наразі невідомо, проте повідомляється, що кілька високопоставлених урядовців мали відвідати відкриття іранської книжкової ярмарки у будівлі університету.

Минулого року внаслідок вибуху біля воріт кампусу загинуло вісім людей. У 2016 році бойовики напали на Американський університет у Кабулі, вбивши 13.

Минулого місяця угруповання «Ісламська держава» направило смертника до освітнього центру у столичному районі Даши-е-Барчі, де домінують шиїти, внаслідок чого загинули 24 студенти.