«ІД» взяла на себе відповідальність за напад на університет у Кабулі

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» заявило про свою відповідальність за напад на Кабульський університет в Афганістані, внаслідок якого загинули щонайменше 19 людей, ще 20 отримали поранення. Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Як повідомив речник міністерства внутрішніх справ країни Тарік Аріан, троє озброєних людей увірвалися до університету 2 листопада і протягом більше ніж п’яти годин вели перестрілку зі співробітниками сил безпеки. Він додав, що всі троє нападників були вбиті.

Як повідомляли очевидці, ще до початку нападу в районі університету стався вибух.

За повідомленнями, напад почався до того, як на заплановану в навчальному закладі книжкову виставку приїхали представники уряду.

Однак угруповання «ІД» заявило в телеграмі, що двоє його бойовиків мали за мішені «випуск суддів та слідчих, що працюють на відступницький афганський уряд». Раніше угруповання «Талібан» заперечило свою причетність.

Голова Незалежної комісії Афганістану з прав людини Шагрзад Акбар назвав напад «дуже тривожним».

«Він означає ширше повідомлення, що, на жаль, в Афганістані... немає жодного безпечного місця. Громадяни не можуть почуватися в безпеці вдома, в дорозі, в освітніх чи робочих середовищах», – сказав він Радіо Свобода.

Старший цивільний представник НАТО в Афганістані Стефано Понтекорво засудив атаку, зазначивши, що це вже напад на освітній заклад у Кабулі протягом останніх 10 днів.

«Афганські діти та молодь повинні почуватися в безпеці, коли ходять до школи», – заявив він.

Минулого місяця 24 людини, більшість із яких – студенти, загинули внаслідок вибуху смертника-бойовика «Ісламської держави» в освітньому центрі в районі Кабулу Дашт-е-Барчі, де мешкають переважно шиїти.

Насильство в Афганістані триває в той час, коли угруповання «Талібан» і афганський уряд продовжують мирні переговори в Катарі, спрямовані на припинення майже 19-річної війни. Попри перемови, бойовики і Кабул ведуть майже щоденні бої.

За угодою між Сполученими Штатами і талібами, підписаною в лютому, сили США залишають Афганістан, а таліби зобов’язуються не дозволяти терористичним групам використовувати афганську територію для нападів за кордоном.