Афганістан: стало відомо про вбитих в ході стрілянини в університеті Кабулу

Щонайменше 19 людей загинули через стрілянину в Кабульському університеті, повідомив речник міністерства охорони здоров’я Афганістану Акмаля Самсор. Поліція оточила кампус, де, за повідомленнями, на сьогодні був запланований спільний афгано-іранський книжковий ярмарок.

Речник міністерства внутрішніх справ Тарік Аріан зазначає, що стрілянина триває.

Представник екстремістського угруповання «Талібан» Забіулла Муджагід заперечує причетність бойовиків цього руху до нападу.

За словами представника міністерства вищої освіти Гаміда Обаїді, студентів з університету евакуювали. Зсередини будівлі чути постріли.

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Місцеві медіа повідомляють, що на місці подій сьогодні відбувалася книжкова виставка, яку мала відвідати низка високопосадовців, проте представники влади відмовилися коментувати цю інформацію.

Тим часом пов’язана з урядом Ірану новинна агенція ISNA 1 листопада повідомляла, що посол Ірану Багадор Аміньян та культурний аташе Моджтаба Норузі планували відкривати ярмарок, там мали бути представлені близько 40 іранських видавців.

Професор Кабульського університету Забіулла Гайдарі повідомив афганському телебаченню, що на момент відкриття вогню в будівлі тривали заняття. Співробітники університету та безпековий персонал супроводжують студентів під час евакуації, додав він.

Цього ж дня внаслідок підриву автомобіля на дорожній міні в південній провінції Гельманд загинули щонайменше семеро цивільних, переважно жінки та діти. Про це повідомляв речник губернатора провінції Омер Звак.

Минулого року вибух бомби біля брами університету вбив вісьмох людей. У 2016-му стрілець атакував Американський університет в Кабулі, тоді загинули 13 людей.

Минулого місяця 24 студенти загинули внаслідок вибуху смертника-бойовика «Ісламської держави» в освітньому центрі в районі Кабулу Дашт-е-Барчі, де мешкають переважно шиїти.

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Насильство в Афганістані триває в той час, коли угруповання «Талібан» і афганський уряд продовжують мирні переговори в Катарі, спрямовані на припинення майже 19-річної війни. Попри перемови, бойовики і Кабул ведуть майже щоденні бої.

За угодою між Сполученими Штатами і талібами, підписаною в лютому, сили США залишають Афганістан, а таліби зобов’язуються не дозволяти терористичним групам використовувати афганську територію для нападів за кордоном.