«Репортери без кордонів» закликали розслідувати вбивство журналіста Радіо Свобода в Афганістані

Організація «Репортери без кордонів» закликала провести прозоре розслідування вбивства журналіста Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Ільяса Даї у афганській провінції Гільменд.

Вбивство журналіста раніше засудили афганський уряд, ООН та інші організації як посягання на свободу преси під час війни.

33-річний Ільяс Даї загинув 12 листопада в результаті вибуху бомби, прикріпленої до його автомобілю.

«Ця шокуюча акція не повинна залишитися безкарною і не повинна повторитися», – сказав Реза Мойн, глава ірано-афганського відділу «Репортерів без кордонів», у заяві, опублікованій 14 листопада.

«Потрібно повністю прозоре розслідування, щоб встановити і покарати винних», – додав він

Досі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад. Представник «Талібану» Забіулла Муджахід не заперечив і не визнавав причетність групи бойовиків до «інциденту», заявивши Радіо Свобода, що буде проведене розслідування.

Даї, у якого залишилася дочка, працював на місцеве бюро Раді Свобода, відоме як Радіо Азаді. Нещодавно журналіст сказав організації Human Rights Watch, що йому неодноразово погрожували смертю та попереджали, щоб він припинив писати про військові операції «Талібану».

«Вбивство Даї просто за те, що він виконував свою роботу, посилає афганським ЗМІ страшний сигнал про те, що репортажі про «Талібан» піддають їх серйозної небезпеки», – заявила Патриція Госсман, заступник директора Human Rights Watch по Азії.

Цей напад послідував за аналогічним вибухом бомби у Кабулі 7 листопада, внаслідок якого загинули колишній ведучий популярних телевізійних новин афганського каналу TOLO TV і два інших мирних жителі.

В останні місяці в Афганістані посилилися насильство і хаос, хоча представники уряду і талібів зустрічаються в Катарі, щоб покласти край багаторічної війни в Афганістані.

З моменту початку переговорів у вересні про будь-які прориви в них не повідомлялося.