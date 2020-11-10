Угруповання «Талібан» закликало Байдена дотримуватися мирної угоди стосовно Афганістану

Угруповання «Талібан» закликало обраного президента США Джо Байдена дотримуватися лютневої мирної угоди між угрупованням бойовиків та США, вказавши на те, що її виконання є «найрозумнішим і найбільш ефективним інструментом» для припинення війни в Афганістані.

Про це йдеться в заяві «Талібану» 10 листопада, на наступний день після того, як віцепрезидент Афганістану Сарвар Данеш звинуватив бойовиків у відсутності прогресу у внутрішньоафганських мирних переговорах, які тривають у столиці Катару Досі.

Данеш заявив, що «Талібан» є «основною перешкодою» для прогресу в переговорах з представниками афганського уряду, додавши, що це угруповання не вірить в мирне вирішення війни. Він також заявив, що нова адміністрація Байдена повинна переглянути афганський мирний процес.

Внутрішньоафганські переговори щодо встановлення миру в країні проходять, відповідно до підписаної у лютому в Досі між США і талібами угоди, за якою іноземні сили повинні покинути Афганістан до травня 2021 року в обмін на гарантії боротьби з тероризмом з боку талібів. «Талібан» також погодився провести переговори з афганським урядом про повне припинення вогню і про формулу поділу влади.

Із Дохи не було жодних повідомлень про прорив у переговорах, відколи представники афганського уряду і таліби почали їх у вересні. Тим часом акти насильства зростають по всьому Афганістану, бойовики атакують столиці провінцій, в деяких випадках США здійснюють у відповідь авіаудари по об’єктах бойовиків.

Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року.