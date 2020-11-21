Афганістан: уряд звинуватив «Талібан» у ракетному ударі по житлових районах Кабулу

Уряд Афганістану звинуватив екстремістське угруповання «Талібан» у приблизно двох десятках ракет, які вразили житлові райони Кабула під час ранкової години пік 21 листопада.

В результаті нападу загинули щонайменше вісім людей, ще близько десятка дістали поранення.

Прессекретар Міністерства внутрішніх справ Афганістану Тарік Аріан заявив у відеозверненні, що «Талібан випустив 24 ракети» по п’ятьох різних районах Кабула, в тому числі сусідніх із дипломатичним кварталом, де розташовані посольства іноземних держав.

Посольство Ірану в Кабулі повідомило в Твітері, що ракета поцілила в його будівлю, але жертв не спричинила.

Аріан описав ракетні обстріли як «явний знак поразки «Талібану», пообіцявши відповідь «на цей огидний вчинок».

Таліби заперечували свою причетність до нападу. Наразі жодна інша екстремістська група не взяла на себе відповідальність.

Президент Афганістану Ашраф Гані засудив напади і повторив свій заклик до зменшення рівня насильства та подальшого припинення вогню.

Спочатку Аріан заявив, що «терористи» встановили ракетниці на невелику вантажівку, звідки й запустили. За його словами, слідчі намагаються з’ясувати, як транспортний засіб пройшов повз пункти пропуску, щоб в’їхати до Кабула.

Пізніше 20 листопада Державний департамент США заявив, що Помпео планує зустрітися 21 листопада окремо з афганськими делегатами уряду та учасниками переговорів «Талібану» в Досі, столиці Катару, яка стала базою для дипломатії Талібану.

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Раніше цього тижня Пентагон оголосив, що незабаром виведе близько 2000 американських військовослужбовців з Афганістану, прискоривши графік, встановлений у лютневій угоді між Вашингтоном і Талібаном, який передбачає повне виведення американських військ у середині 2021 року.

Кількість нападів талібів та інших екстремістів у Афганістані – і особливо в Кабулі – зросла з того часу, як мирні переговори між урядом Афганістану і Талібаном припинились.

На початку листопада бойовики вдерлися в кампус Кабульського університету і вбили щонайменше 35 людей, більшість із яких - студенти.

Більше 50 людей були поранені в результаті цього нападу. Відповідальність на себе взяло угруповання «Ісламська держава».