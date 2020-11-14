У Афганістані захопили бойовика, який спланував напад на Кабульський університет

У Афганістані урядові сили захопили «натхненника» нападу на Кабульський університет, який стався на тлі зростання насильства в країні. Про це заявив 14 листопада віце-президент Амрулла Салех

Щонайменше 22 людини були вбиті та ще 27 поранені, коли троє озброєних людей протягом кількох годин обстрілювали аудиторії в учбовому закладі. Їх було знищено під час бою з силами безпеки.

За словами Салеха, напад був спланований бойовиком на ім’я Аділ, завербованим однією з фракцій «Талібану», Хакані. Вважається, що саме вона стояла за декількома з найбільш смертоносних нападів на афганські та міжнародні сили, а також на мирних жителів. Вашингтон вважає її терористичною групою.

Під час допиту Аділ заявив, що він отримав зброю від мережі Хакані для здійснення нападу, додав Салех.

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад на Кабульський університет.

Як зазначає ВВС, загони «Ісламської держави» нерідко нападають на освітні установи Афганістану. Так, жертвами нападу на освітній центр в Кабулі в жовтні цього року стали 24 людини. У 2018 року жертвами нападу угруповання на будівлю Кабульського університету стали десятки людей.

Насильство триває в Афганістані, попри те, що «Талібан» та призначена урядом переговорна група ведуть переговори в Катарі, щоб покінчити з війною, яка триває понад 40 років.

Угода США з талібами в лютому створила основу для переговорів у Досі. Угода також дозволяє вивести війська США та НАТО з Афганістану.