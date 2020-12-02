Кулеба: ми хочемо більше взаємодії з Альянсом, більше навчань НАТО в Україні

Україна хоче більше взаємодії з НАТО, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Північноатлантичної ради НАТО за участі України та Грузії.

«Ми хочемо більше взаємодії з Альянсом, зокрема більше навчань НАТО в Україні. Я наголосив, що Україна надалі рухається до членства в Альянсі та очікує надання Плану дій щодо членства», – заявив Кулеба за підсумками зустрічі.

За його словами, низка міністрів закордонних справ у своїх виступах принципово підтримали надання Україні членства в НАТО.

«Суттєве погіршення безпекової ситуації у регіоні Чорного моря загрожує не лише безпосередньо причорноморським країнам, але й державам Південної Європи, Близького Сходу та Північної Африки. Тому я вітаю готовність НАТО до більшого залучення у безпеку регіону Чорного моря та посилення взаємодії з Україною та Грузією», – сказав Кулеба.

Відносини України та НАТО зміцнилися після початку збройного конфлікту на Донбасі та анексії Росією Криму. 12 червня Україна стала учасником Програми розширених можливостей НАТО.