Угорщина знову намагається залучити НАТО до суперечки з Україною щодо угорської меншини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вдався до нових гострих заяв на адресу України, стверджуючи, що Київ утискає представників угорської етнічної меншини в Україні. Сіярто сказав, що у вівторок на відео-нараді міністрів закордонних справ країн НАТО він закликав колег «до солідарності» у зв’язку з тим, що він назвав «випадком, коли країна, що не є членом НАТО, чинить напад на національну меншину, що належить до країни-члена НАТО». Це пролунало у зверненні міністра угорською мовою у соціальній мережі Facebook.

Прес-служба НАТО відмовилася коментувати заяви угорського урядовця.

Досі представники НАТО і Європейського союзу уникали залучення до угорсько-українських суперечок, заявляючи, що такі питання повинні вирішуватися на двосторонньому рівні.

Угорщину також закликали не використовувати блокування співпраці НАТО та ЄС із Україною у якості важеля тиску Будапешта на Київ.

Приводом для чергового кола напруженості двох країн стали скарги Угорського культурного об’єднання на Закарпатті на обшуки в будівлі організації та у помешканні її керівника, які провела Служба безпеки України (СБУ).

СБУ заявила, що перевіряє «інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету» України.

«Досудове слідство також досліджує факти сприяння іноземній державі окремими українськими публічними діячами. Їх підозрюють у підтримці державних органів сусідньої країни при здійсненні підривної діяльності на шкоду Україні, зокрема й у вчиненні дій із ознаками державної зради», – мовиться в офіційній заяві Служби безпеки.

Угорський міністр назвав дії української влади «неприйнятними у 21-му сторіччі».

Загострення риторики між Угорщиною та Україною відбулося попри те, що на початку листопада український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив про домовленість з Петером Сіярто «перегорнути проблемну сторінку у відносинах і перейти до конструктивного діалогу».

У Закарпатській області України поблизу кордону з Угорщиною мешкають приблизно 150 000 етнічних угорців.

Уряд угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана проголосив важливим аспектом своєї діяльності захист чисельних громад етнічних угорців у сусідніх країнах: Румунії, Словаччині, Сербії та в Україні. Петер Сіярто наполягав, що Угорщина не вважає свою взаємодію з угорськими громадами в інших державах втручанням у внутрішні справи тих держав.

Україна засуджувала низку кроків Угорщини, зокрема, видачу угорських паспортів українським громадянам на Закарпатті і виступи угорських урядовців на підтримку ідеї автономних прав для етнічних угорців у регіоні.

Київ нещодавно протестував проти того, що було названо неприпустимою агітацією іноземців – угорських посадовців – на минулих виборах до місцевих органів влади Закарпатської області.

Раніше Угорщина активно заперечувала проти нового закону про освіту в Україні, схваленого 2017 року, що передбачає розширення вивчення української мови в українських державних школах, зокрема в тих, де навчання частково здійснюється мовами меншин.

Український уряд стверджував, що покращення викладання українською для етнічних меншин необхідне, щоб усі українські громадяни мали можливість на достатньому рівні володіти державною українською мовою.