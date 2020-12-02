Через угорський гімн на Закарпатті у Раді заслухають представників СБУ

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухає 2 грудня на своєму засіданні представників СБУ про ситуацію на Закарпатті, де під час урочистої сесії однієї з ОТГ місцеві депутати виконали гімн Угорщини. Про це у коментарі Радіо Свобода заявила голова підкомітету з питань держбезпеки та оборони, «слуга народу» Ірина Верещук.

«Я буду ставити сьогодні на засіданні комітету це питання на розгляд. Ми хочемо почути від представників СБУ, яку оцінку саме вони дають цьому факту, тому що політично це (виконання угорського гімну – ред.) – неприйнятно. Гімн не є просто піснею. Це не є щось таке, що можна виконувати на засіданнях сесій. Це є державний символ», – наголосила народна депутатка.

За словами Верещук, представники комітету хочуть зрозуміти, наскільки систематично відбувалися ці речі на Закарпатті та наскільки вони можуть бути пов’язані з російським впливом та російською гібридною війною в Україні.

«Ми будемо вимагати притягнути до відповідальності осіб, якщо вони будуть визнані винними в організації такого процесу, в організації виконання такого гімну», – додала Верещук.

На її думку, Угорщина неодноразово застосовувала своє членство у НАТО та ЄС як «інструмент тиску і шантажу» щодо України, що робить і зараз.

«Угорська сторона (при всій моїй повазі до наших партнерів) має розуміти, що як би вони відреагували, якби у них на засіданні їхньої ради відбулось виконання українського гімну? Це ж відразу кримінальне провадження!» – наголосила Верещук.

Засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заплановане на 14:30 2 грудня.

Напередодні стало відомо, що на Закарпатті Служба безпеки України перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади.

«21 листопада 2020 року під час прийняття присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини. Отримані Службою матеріали щодо цієї події наразі ретельно перевіряються. За результатами перевірки вживатимуться відповідні заходи реагування», – заявили у СБУ.

Одна із закарпатських спільнот поширила 30 листопада у мережі відео з виконанням гімну Угорщини групою людей, вказуючи на те, що йдеться про новообраних депутатів однієї з тергромад на Закарпатті.