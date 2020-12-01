Аваков про погрози українцям угорського походження: держава жорстко переслідуватиме нацистів

Українська держава жорстко переслідуватиме нацистів та екстремістів, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи відео з погрозами на адресу українських громадян угорського походження.

«Українська держава жорстко переслідуватиме нацистів та екстремістів, які рядяться у патріотів і несуть загрозу нашим громадянам. Провокатори, які погрожують українцям угорського походження, – це вороги держави. Прикладемо всі зусилля, щоб їх викрити і покарати», – написав Аваков у фейсбуці.

Він стверджує, що Україна захистить своїх громадян від екстремістів, «навіть якщо провокацію погрозами влаштували спецслужби ворожої країни».

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що днями низка закарпатських інтернет-ресурсів опублікували відеоролик із зображенням неідентифікованої особи в масці, яка на тлі начебто покажчика населеного пункту Берегове Закарпатської області із символікою «Правого сектору» погрожує українцям угорського походження.

На офіційному сайті «Правого сектору» та в соціальних мережах відеозапису немає.

Тим часом, у відносинах між Україною та Угорщиною відбувається нове загострення. 30 листопада Служба безпеки України повідомила про обшуки в одному з благодійних фондів на Закарпатті. У відомстві повідомили, що «наразі перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України».

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував обшуки. У своєму відеозверненні на фейсбуці він заявив, що 1 грудня буде зустрічатися із відповідальним з питань НАТО, щоб обговорити питання членства України в Альянсі. Сіярто також повідомив, що через обшуки до МЗС Угорщини викликали на посла України в Угорщині Любов Непоп, «щоб висловити своє незадоволення діями керівництва України в Києві».

За даними місцевих журналістів, обшуки відбувалися в Товаристві угорців Закарпаття.