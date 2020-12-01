СБУ перевіряє інформацію про виконання гімну Угорщини депутатами однієї з громад на Закарпатті

На Закарпатті Служба безпеки України перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, повідомила у вівторок пресслужба СБУ.

«21 листопада 2020 року під час прийняття присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини. Отримані Службою матеріали щодо цієї події наразі ретельно перевіряються. За результатами перевірки вживатимуться відповідні заходи реагування», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні народні депутати з фракції «Слуга народу» Віталій Безгін та Олександр Корнієнко заявили про те, що проситимуть Офіс генпрокурора та СБУ розслідувати ймовірне скоєння новообраними депутатами Сюртівської сільської територіальної громади (с. Сюрте Ужгородського району Закарпатської області) незаконних дій, та розпочати досудове розслідування.

«У засобах масової інформації було поширено інформацію про те, що новообрані депутати Сюртівської сільської територіальної громади, урочисто відкриваючи перше пленарне засідання першої сесії новообраної Сюртівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області 21 листопада 2020 року замість музичного виконання державного гімну України виконали державний гімн Угорщини», – йдеться в заяві депутатів, фрагмент якої Безгін розмістив у фейсбуці.

Одна із закарпатських спільнот поширила напередодні у мережі відео з виконанням гімну Угорщини групою людей, вказуючи на те, що йдеться про новообраних депутатів однієї з тергромад на Закарпатті.