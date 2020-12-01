Обшуки в угорських фондах на Закарпатті: голова ОДА закликав силовиків надати докази

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров заперечує, що причетний до обшуків в угорських благодійних фондах і закликав правоохоронців провести брифінг і надати докази.

«Я вважаю, що у демократичній європейській державі голова обласної державної адміністрації не має втручатися в роботу правоохоронних органів, як би цього не очікували. Власне, таке невтручання передбачене законодавством. Тому час та місце проведення слідчих дій не мають залежати від того, які конфігурації в обласній раді передбачаються, хто в них братиме участь і якою є позиція голови ОДА. Є слідство, є підозрювані особи, є санкція суду на обшуки. Тому, висловлюю щире сподівання, що дії правоохоронців вмотивовані в першу чергу законами України», – написав Петров 1 грудня у фейсбуці.

«У мене, як голови ОДА, депутата Закарпатської обласної ради, мотивацій розхитати суспільно-політичну ситуацію в краї, наразити Україну на скандал міжнародного рівня – точно не має. Закликаю правоохоронців провести брифінг та надати громадськості доказову базу, аби зняти питання можливих політичних інсинуацій. Зі свого боку, запрошую до відкритої та чесної розмови усіх депутатів новообраної обласної ради. Я завжди готовий до діалогу, навіть в таких важких ситуаціях», – додав він.

Напередодні Служба безпеки України повідомила про обшуки в одному з благодійних фондів на Закарпатті. У відомстві повідомили, що «наразі перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України».



Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував обшуки. У своєму відеозверненні на фейсбуці він заявив, що 1 грудня буде зустрічатися із відповідальним з питань НАТО, щоб обговорити питання членства України в Альянсі. Сіярто також повідомив, що через обшуки до МЗС Угорщини викликали на посла України в Угорщині Любов Непоп, «щоб висловити своє незадоволення діями керівництва України в Києві».

За даними місцевих журналістів, обшуки відбувалися в Товаристві угорців Закарпаття.