Кулеба назвав «безпідставною спекуляцією» заяви про нібито залякування угорської громади в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 1 грудня зустрівся з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто. Про це повідомили в МЗС.

«Глава українського зовнішньополітичного відомства закликав угорську сторону уникати кроків та заяв, які не відображають дійсності і створюють деструктивну емоційну напругу в українсько-угорських відносинах. Міністр назвав неприпустимою ситуацію, коли громадяни України – депутати об’єднаних територіальних громад на своєму інавгураційному засіданні співають національний гімн будь-якої іншої іноземної держави, зокрема Угорщини», – мовиться у повідомленні.

Кулеба також наголосив, що слідчі дії на Закарпатті проводяться в межах повноважень Служби безпеки України та не спрямовані проти угорської національної меншини.

«Будь-які твердження про те, що в Україні нібито має місце «залякування» угорської громади або її частини, є безпідставною спекуляцією. В Україні як правовій державі діє принцип індивідуальної, а не колективної відповідальності», – заявив міністр.

Міністр також додав, що угорські українці є невід’ємною частиною українського суспільства.

У відносинах між Україною та Угорщиною відбувається нове загострення. 30 листопада Служба безпеки України повідомила про обшуки в одному з благодійних фондів на Закарпатті. У відомстві повідомили, що «наразі перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України».

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував обшуки. У своєму відеозверненні на фейсбуці він заявив, що 1 грудня буде зустрічатися із відповідальним з питань НАТО, щоб обговорити питання членства України в Альянсі. Сіярто також повідомив, що через обшуки до МЗС Угорщини викликали на посла України в Угорщині Любов Непоп, «щоб висловити своє незадоволення діями керівництва України в Києві».

За даними місцевих журналістів, обшуки відбувалися в Товаристві угорців Закарпаття.