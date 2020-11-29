Голову музею в Угорщині розкритикували за порівняння діяльності Сороса з «фюрером»

Голову меморіального дому-музею Шандора Петефі в Будапешті Сіларда Деметера розкритикували за статтю, в якій він порівняв американського філантропа угорського походження Джорджа Сороса з Адольфом Гітлера.

Американський єврейський комітет у Центральній Європі засудив як «жахливі» висловлювання щодо мільярдера Сороса, який народився в Угорщині і пережив Голокост.

«Таке невігластво в історії та знецінення Голокосту має бути засуджене», – заявила організація.

28 листопада проурядове угорське видання Orego оприлюднило матеріал Деметера, в якому той назвав Сороса «ліберальним фюрером», який нібито перетворює Європу на «газову камеру».

Матеріал голови однієї з найвідоміших культурних установ Угорщини стосувався обговорень бюджету Євросоюзу в Брюсселі. У ньому він описав Угорщину та Польщу як «нових євреїв».

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«Отруйний газ плине з капсули мультикультурного відкритого суспільства, яке є смертельною для європейського способу життя, і ми, нації Європи, приречені боротися за останній ковток повітря, видираючись одна на одну», – йдеться в матеріалі Деметера.

Висвловлювання очільника музею також була засудив Міжнародний комітет «Аушвіцу». Цю організацію заснували вцілілі в нацистському концтаборі для протидії расизму та антисемітизму.

«Не тільки в Угорщині в людей, які пережили Голокост, ця химерна та бридка агітація викликала огиду та шок», – сказав виконавчий віцепрезидент комітету Крістоф Хейбнер.

За його словами, висловлювання Деметера визначили нову найнижчу планку на хвилі антисемітських та антиєвропейських кампаній в Угорщині.

Деметер є урядовим уповноваженим, якого призначив прем’єр-міністр Віктор Орбан. Останній неодноразово критикував Сороса за фінансування його фондом ліберальних ініціатив.

Орбан звинувачує Сороса – головну мішень європейських правих – у намірі заповнити континент мігрантами-мусульманами та підважити національну ідентичність.

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Угорщина та Польща ведуть перемови щодо багаторічного бюджету ЄС через новий механізм верховенства права.

Обидві країни перебувають під розслідуванням Євросоюз через підрив незалежності судової влади, медіа та неурядових організацій. Вони ризикують втратити доступ до коштів ЄС через новий механізм фінансування.