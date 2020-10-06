Суд ЄС назвав угорський закон про вищу освіту несумісним з європейським законодавством

Умови, висунуті Угорщиною іноземним вищим навчальним закладам, які хочуть функціонувати на території країни, не сумісні з законодавством Європейського союзу. Відповідне рішення у справі «Європейська комісія проти Угорщини» ухвалив 6 жовтня Суд Європейського союзу.

Таким чином суд підтримав позов проти Угорщини щодо невиконання зобов’язань, встановлених Єврокомісією.

У квітні 2017 року в Угорщині набув чинності закон про вищу освіту, неофіційно названий «законом про університет Сороса» – на думку критиків, він спрямований саме проти Центрально-Європейського університету і фактично змушує цей фінансований відомим американським філантропом угорського походження Джорджем Соросом заклад залишити Угорщину. Закон вимагає, щоб іноземні університети, які працюють в Угорщині, мали університетське містечко і в Угорщині, і у країні, де вони засновані. Центрально-Європейський університет акредитований у Нью-Йорку у США, але не має американського відділення. Офіційний Будапешт вважає цей заклад бастіоном ліберальної опозиції до нинішньої дедалі більш авторитарної влади країни.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан упродовж тривалого часу звинувачував Джорджа Сороса у втручанні у внутрішні справи цієї країни.

«Умови, запроваджені Угорщиною для надання можливості іноземним вищим навчальним закладам здійснювати свою діяльність на її території, несумісні із законодавством ЄС», – мовиться у рішенні суду.

Ще одне положення з освітньої реформи Угорщини щодо того, що університети, які не є установами ЄС, можуть працювати у країні лише в тому випадку, якщо їхня країна має двосторонній договір з Будапештом, порушує Хартію ЄС про основні права, яка захищає академічну свободу та свободу ведення бізнесу, постановив суд.

За висновком суду, закон про освіту також суперечить зобов’язанням, які Угорщина взяла на себе як член Світової організації торгівлі.

Рішення Суду Європейського Союзу – найвищої судової інстанції блоку, – не можуть бути оскаржені.

Центральноєвропейський університет заснували на початку 1990-х років з ініціативи і за сприяння американського мільярдера угорського походження Джорджа Сороса з метою вивчення і дослідження процесів, які відбуваються у відкритих суспільствах. Тут здобувають постградуальну освіту студенти і слухачі докторантури з майже ста країн світу.

З 2019 року через ухвалені урядом Угорщини закони Центрально-Європейський університет переніс більшість курсів до Відня (Австрія).