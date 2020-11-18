Угорщина ветувала бюджет ЄС через розбіжності щодо міграції

Угорщина ветувала проєкт бюджету Євросоюзу на 2021–2027 роки та створення фонду відновлення економіки ЄС після пандемії через розбіжності з керівництвом об’єднання з питання про міграцію. Про це заявив 18 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Рішення про вето було ухвалене 16 листопада, і, крім Угорщини, до нього приєдналася Польща. Обидві ці країни, де при владі перебувають правоконсервативні і популістські сили, часто опиняються в епіцентрі критики інших країн ЄС і Єврокомісії через порушення демократичних норм і прав людини.

За словами Орбана, нинішній проєкт бюджету дозволяє прив’язувати виділення коштів ЄС тим чи іншим країнам до їхньої позиції щодо прийому мігрантів, причому країни, які відмовилися б брати участь в перерозподілі біженців, можуть бути піддані бюджетним санкціям.

При цьому, як відзначають агентства, в проєкті бюджету і створення фонду відновлення прямо про міграцію нічого не говориться. Замість цього йдеться про необхідність дотримання країнами верховенства закону, а саме в порушенні цього принципу партнери по ЄС звинувачують Польщу й Угорщину.

Крім того, обидві країни звинувачують у порушеннях прав меншин, зокрема ЛГБТ-спільноти. 18 листопада організація Human Rights Watch різко розкритикувала пропозицію угорської влади заборонити всиновлення дітей усім, крім подружніх пар (шлюб в угорській конституції визначений як союз чоловіка і жінки).

Для ухвалення бюджету загальним обсягом 1,1 трильйона євро та створення фонду розміром 750 мільярдів євро необхідна згода всіх 27 країн ЄС. Принципову згоду з проєктом бюджету всі країни дали ще влітку, проте остаточного схвалення від Варшави і Будапешта не було.

Єврокомісія нещодавно виступила з проєктом міграційної реформи, який спрямований на те, щоб знизити навантаження на країни, що приймають зараз найбільше мігрантів – такі, як Італія чи Греція. Іншим країнам ЄС пропонується розміщувати у себе частину людей, які просять притулку, за фінансову винагороду від Брюсселя. У критичних ситуаціях Єврокомісія матиме право запроваджувати квоти на розподіл мігрантів. Кілька країн Центральної Європи, в тому числі Польща, Угорщина і Чехія, виступають категорично проти обов’язкових квот. Проєкт реформи прямо не пов’язаний із проєктом бюджету.