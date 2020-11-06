Голови МЗС України і Угорщини домовилися повернути свої країни до співпраці

Міністри закордонних справ України і Угорщини Дмитро Кулеба і Петер Сійярто домовилися повернутися до співпраці двох країн після недавнього різкого загострення відносин, коли угорські посадовці незаконно агітували на Закарпатті голосувати на місцевих виборах за партію закарпатських угорців, що викликало різку реакцію Києва і ще низку взаємних звинувачень.

Про це обидва урядовці написали в соцмережах за результатами їхньої неформальної телефонної розмови, яка відбулася по тому, як стало відомо про захворювання Сійярто на COVID-19.

«Угорщина – наш важливий сусід. Szijjártó Péter – мій колега, з яким ми багато зробили, щоб вивести українсько-угорські відносини з піке і мати підтримку Угорщини в ЄС і НАТО. Тому коли дізнався, що Петер захворів на COVID-19, одразу по-людськи написав йому смс-повідомлення з побажанням швидкої перемоги над вірусом. Петер прочитав і передзвонив, подякував за підтримку. Ми нормально поговорили. Про роботу, «ковід», життя і футбол. Звісно, і про останнє падіння в наших відносинах», – написав Кулеба в фейсбуці.

При цьому він додав: «Петер підтримав мою пропозицію перегорнути сторінку, на якій Україна та Угорщина нещодавно обмінялися болісними ударами. Ми обидва погоджуємося, що треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому, і надалі вибудовувати конструктивний діалог. Немає альтернативи добросусідству українського та угорського народів і нашому спільному європейському та євроатлантичному майбутньому».

Зі схожим повідомленням виступив і Сійярто, який за результатом розмови з Кулебою визнав, що двосторонні відносини останнім часом не були на користь ні Угорщині, ні Україні, ні також закарпатським угорцям. За його словами, обидва міністри домовилися залишити позаду напружену атмосферу часу місцевих виборів в Україні і не марнувати зусилля, докладені для нормалізації відносин, а повернутися до позитиву і розвивати співпрацю.

26 жовтня стало відомо, що Україна заборонила в’їзд двом високопосадовцям із Угорщини за агітацію на місцевих виборах у Закарпатській області. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив тоді, що Київ також ініціював заборону на в’їзд декільком угорцям, які втручалися у внутрішні справи України під час передвиборчої кампанії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав це рішення «абсурдним».

Того ж дня МЗС повідомило, що запросило посла Угорщини Іштвана Ійдярто, якому вручило ноту протесту «у зв’язку з фактами політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах України 25 жовтня 2020 року».

Зранку 25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах конкретну партію – Партію угорців України. Міністерство закордонних справ України розцінило заяву міністра Сійярто як «пряме втручання у внутрішні справи».