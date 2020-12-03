Почему Путин больше не побеждает?

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Открывая 2 декабря саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Владимир Путин заявил: подготовлено … «заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства». Даже не в ООН или с трибуны Госдумы – и сразу о новом мироустройстве.

При этом, президент России не вдавался в подробности. Но вклад Путина в изменение миропорядка очевиден: в последние годы много чего изменилось именно благодаря действиям России – Крым, Донбасс, а также Сирия, Нагорный Карабах...

Каков порядок Путина в мире на сегодня? Президент России побеждает или стратегически он обречен на крах? Эксперт-международник Олег Саакян и российский военный эксперт Юрий Федоров ответили на эти вопросы в эфире Радио Донбасс.Реалии.

Мир меняется, и – не на руку Владимиру Путину, считает Олег Саакян.

«Порядок, Путин и мир без «или» нельзя употреблять в одном предложении, они диссонируют. Россия бросила перчатку мировому порядку, все эти годы она предлагает сесть и перекроить мир с позиции силы: откидывая нормы права, устои и традицию, кладя на стол по револьверу (то есть ядерную кнопку). Более того, она пытается сделать другие страны плацдармами войны – мы не воюем напрямую, но будем вести прокси-войну на территории третьих государств», – так ситуация выглядела до сих пор, говорит Саакян – но сейчас все меняется.

Конфликты рискуют из ресурса России стать ее головной болью

До определенного момента мир ввязывался в эти войны. Сейчас же мир из монополярного с российской претензией на биполярный превращается в «аполярный»: все закрылись в своих национальных домиках, и ситуация с коронавирусом это усилила. Оказалось, что российская модель торговли хаосом, когда Россия разжигает конфликты и затем становится модератором их урегулирования, рассыпается, утверждает аналитик. Сегодня мир переходит от игры с одним игроком к игре с различными региональными лидерами.

«Конфликты рискуют из ресурса России стать ее головной болью, потому что США устранились от роли мирового жандарма. Они эту перчатку просто не принимают», – считает Олег Саакян.

Они собираются ломать миропорядок и строить новый, но его уже строят без них

Он отмечает, что у Кремля остается все меньше ресурсов, которыми он может влиять на мир. Всего их четыре: ядерное оружие, энергетика, информационные войска и религия. Томос для ПЦУ ликвидировал мировое влияние в православии, а «Северный поток» успешно блокируют США, констатирует эксперт.

«В новых условиях, когда хаос перестает быть ценным ресурсом, России нечего противопоставить. Они собираются ломать миропорядок и строить новый, но его уже строят без них. В нем никто не видит надобности в привилегированном положении России, и они становятся рядовыми», – говорит Олег Саакян.

Юрий Федоров считает, что потерю лидерства показали события в Нагорном Карабахе: Россия согласилась с тем, что Турция будет теперь играть в регионе такую же, или даже более значимую роль.

«А еще месяца 3-4 назад Москве казалась еретической сама мысль, что на Южном Кавказе может появится какая-то сила», – отмечает он.

«Потенциал, который есть у путинской России, совершенно несопоставим с потенциалом, который есть у окружающего мира, – говорит Федоров. – Турция ведь не претендует на роль глобальной державы, она претендует на роль регионального игрока – да и то, только стремится к этому – а у России не оказалось никаких реальных военных средств, чтобы противопоставить их турецкому влиянию в Азербайджане».

Больше о том, как престаивается мир прямо сейчас – и кто, в итоге, выиграл в Карабахском конфликте, смотрите и слушайте в полной версии эфира Радио Донбасс.Реалии:

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