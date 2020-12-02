«​Шахтар», ООН, лобісти. Кремль не хоче, щоб у світі забули про «​ЛДНР»

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«​Радбез ООН»​ по Скайпу

Український інформпростір сколихнула новина, що потрапила у нього з подачі підконтрольних Росії ЗМІ. «Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо Донбасу за участі «ДНР» та «ЛНР». Новина й справді дивна та сенсаційна, адже ОНН ніяких «ЛНР» та «ДНР» не визнавала, а деякі держави, що входять до Радбезу, прирівнюють їх до терористичних угруповань. Але диявол, як завжди, ховається у деталях: всі ці дії мають справити враження високого визнання «республік» як сторони міжнародних відносин.

У випадку з Радбезом ідеться про засідання у форматі Арріа, що є неформальними зборами без дотримання процедур, права вето чи інших механізмів, які передбачає Рада базпеки ООН. Тобто склакати таке засідання Росія може, а от участі у ньому може ніхто, крім Росії, й не взяти.

Зрештою, так і сталося. За заявою міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, всі члени Радбезу, окрім Росії, відмовилися брати участь у гучно анонсованому засіданні.

До речі, ці збори проводяться за межами приміщень РБ ООН. Спрощує процес те, що через COVID-19 багато міжнародних зустрічей відбуваються в онлайн-форматі. Тож так званим «представникам ЛДНР» немає потреби виїжджати за межі окупованих територій чи Росії.

Ось як коментує це українська делегація у тристоронній контактній групі щодо Донбасу:

«​Шахтар»​ Донецьк проти «​Реал»​ Мандрикіно

Днем раніше – 1 грудня – на НСК «Олімпійський» у Києві донецький футбольний клуб «Шахтар» переміг іспанський «Реал» в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. До гри була прикута увага ЗМІ, адже у першому матчі «Шахтар» уже переміг «Реал», який є одним з грандів світового футболу. Не тільки в Україні і не тільки футбольним вболівальникам було цікаво: чи повторить свій успіх донецький клуб?

Це легко перевірити, якщо подивитись на Google-запити «Шахтар» різними мовами – українською, російською та англійською. На 1 та 2 грудня припадає пік запитів у світі:

Недивно, що саме у цей дань на підконтрольних угрупованню «ДНР» ресурсах з’являється повідомлення: в окупації з’явився свій ФК «Шахтер». За їхнім твердженням, це «відновлення історичної справедливості».

У коментарях на донецьких сторінках у соцмережах та чатах з цього приводу кепкують. Розповсюджений жарт про те, що грати самопроголошений «Шахтар» буде проти «Реала» з Мандрикіно (це залізнична станція в Донецьку).

Футбольний клуб «​Шахтар»​ (Донецьк) з 2014 року базується в інших містах України. «Домом» були Харків, Львів, зараз тривають перемовини про те, щоби домашньою ареною «​Шахтаря»​ став НСК «​Олімпійський»​ у Києві.

Але новина про цей «Шахтар» потрапила у велику кількість електронних ЗМІ, розповсюдилася через соцмережі та, певно, втрапила на очі багатьом користувачам інтернету на хвилі інтересу до футбольного клубу «Шахтар» у ці дні. Для підконтрольних Росії адміністрацій, що керують Донецьком та Луганськом, це може бути приводом залишитися в інформаційному порядку денному та спробувати легітимізувати себе.

Від Австрії до Конго

Про подібні спроби легітимізації угруповань «ЛДНР», до яких вдається і сама Росія, Радіо «Донбас Реалії» розповідало неодноразово. Про це йдеться, наприклад, у звіті Східної правозахисної групи «Международные лоббисты НВФ «ДНР» и «ЛНР».

Дивіться більше про це в ефірі:

Згідно зі звітом, Кремль не залишає спроб максимально легітимізувати угруповання «ЛДНР» та створити для них інформаційні майданчики й приводи для нагадування про них – або у позитивному ключі, або як про жертв «агресії з боку України».

Для цього використовуються інформаційні кампанії, десятки неурядових організацій, експертів, так звані «представництва «ЛНР» та «ДНР» у різних країнах, та навіть спортивні турніри. Стосується це і окупованого Криму.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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