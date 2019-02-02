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Заявить о себе на весь мир или в очередной раз подчеркнуть свою непризнанность? «Сборные» по футболу группировок «Л/ДНР» сыграют в июне на чемпионате Европы среди непризнанных формирований под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA). Турнир состоится в сепаратистском регионе «Нагорно-Карабахская республика» – это территория, которая претендует на независимость от Азербайджана и присоединение к Армении (в этом ей помогает Россия). В группировках «Л/ДНР» заявляют, что это будут первые официальные матчи для их сборных и отличный шанс выйти на международный уровень. А вот украинские эксперты считают, что такие турниры помогут обратить внимание на регионы, в которых процветает сепаратизм.

Лапландия… Нет, это не дом Деда Мороза и его оленей: оказывается, это сборная по футболу, которая в июне будет соревноваться против команды группировки «ЛНР» и «Нагорно-Карабахской республики» в рамках чемпионата Европы под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA), в народе просто «футбольная федерация непризнанных республик». «Мы принимаем участие в чемпионате Европы по футболу», – вещают на сепаратистских каналах.

Казалось бы, действительно турнир: 4 группы по 3 команды. Вот только названия команд смутят футбольных болельщиков. Нужно будет потратить немало времени, чтобы найти хоть что-то из этого перечня на карте. В вооруженном формировании «ДНР» радостно комментируют – это шанс для команды.

«Взять историю нашей сборной – были у нас матчи только товарищеские, к сожалению. Это первые наши официальные матчи. Мы ждем ответа от руководства, сможем ли мы туда поехать, но раз жеребьевка прошла, нас посеяли в эту группу, мы уже готовимся», – говорит главный тренер сборной группировки «ДНР» Арсен Исаков.

Вот только тренер лукавит. Уже летом 2018 года сборные из ОРДЛО участвовали в соревнованиях под эгидой ConIFA. Тогда эти команды не смогли пройти отбор на «чемпионат мира среди сборных непризнанных государств, зависимых территорий и нацменьшинств». Теперь, видимо, не могут признаться, что высокий уровень сборных, о котором так часто рассказывают на каналах группировок ОРДЛО, оказался невысоким.

В комментарии для Радіо Свобода представители ConIFA свою деятельность тогда прокомментировали так:

«ConIFA не занимает никакой позиции по поводу политического статуса «самопровозглашенных республик» – Луганской и Донецкой – на Донбассе. Наши соревнования не имеют политического контекста, мы политически нейтральны. Мы только предоставляем платформу для всех – независимо от политики, расы, религии или истории, чтобы играть в футбол»

Чемпионами же прошлогоднего турнира стала команда «Kárpátalja», которая якобы представляет венгерское население Закарпатья. Интересно, что в чемпионате Европы среди непризнанных республик действующие «чемпионы мира» – «Kárpátalja» – уже участия не принимают. Да и после того турнира футболистов наказали: украинское гражданство было лишь у двоих игроков команды, которых пожизненно дисквалифицировали от участия в матчах, а остальным футболистам запретили въезд на территорию Украины.

И это не первый случай, когда СБУ и Федерация футбола Украины так реагирует на участие в сборных группировок. За время войны на Донбассе 18 футболистов ОРДЛО уже дисквалифицированы пожизненно.

В недавнем интервью для российского издания «Спорт-Экспресс» глава так называемой «федерации футбола ДНР» Игорь Петров отметил, что такие решения ФФУ – «безобразие».

«Федерация футбола Украины накладывает санкции на молодых футболистов, которые участвуют в чемпионате Донбасса. Что за безобразие вообще творится? Людям нельзя в футбол что ли играть в Донецке? Надо отделять спорт и политику», – отметил Игорь Петров.



По словам украинского блогера Алексея Фалина, турниры под эгидой ConIFA – это действительно шанс для таких «непризнанных сборных» обратить внимание всего мира на себя. Вот только не чтобы признали, а наоборот – предостереглись.

«Это очень хороший повод обратить каждой стране внимание на то, в каких регионах у них назревает сепаратизм и начать действовать раньше, чем он треснет. При том это необязательно исторический [сепаратизм], а вот именно те, которые назревают за последние годы, благодаря поддержке той же России», – сказал Алексей Фалин.

Пока «Л/ДНР» продолжают строить иллюзии о признании хотя бы в футболе, сборная Украины стала лидером в своей группе «Лиги нации», а также уже готовится к отбору на чемпионат Европы – 2020, против сильнейших команд континента и существующих государств.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)