Футбол: український форвард перейшов до чемпіонату Іспанії

Український форвард Євген Селезньов до кінця сезону перейшов до іспанського футбольного клубу «Малага», повідомив офіційний сайт команди.

Умови контракту сторони не розголошують.

«Малага» зазначає, що 33-річний нападник забив 161 гол у 377 іграх. Він тричі вигравав чемпіонат України, двічі – Кубок України і по одному разу – кубок Туреччини, суперкубок Туреччини, суперкубок України та кубок УЄФА.

Останнім клубом Селезньова став турецький «Акхісар». До цього він грав за турецький «Карабюкспор», донецький «Шахтар», дніпровський «Дніпро» та російську «Кубань».

«Малага» виступає в другому дивізіоні чемпіонату Іспанії з футболу. Після 20 турів вона посідає четверту сходинку в турнірній таблиці й відстає на три очки від лідера. До Примери кваліфікуються перші три команди.