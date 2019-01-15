Футбол: воротар Петр Чех оголосив, що завершить кар’єру після цього сезону

36-річний чеський голкіпер Петр Чех оголосив, що завершить кар’єру після цього сезону.

«Зігравши 15 років у Прем’єр-лізі й вигравши кожен можливий трофей, я почуваюся, ніби я досяг всього, чого я хотів досягти», – зазначив Чех.

У своїй кар’єрі воротар грав за збірну Чехії, празьку «Спарту», французький «Ренн» та лондонські «Челсі» й «Арсенал». В англійській Прем’єр-лізі він зіграв у 443 матчах. 202 із них Чех відстояв на «нуль». У своєму активі воротар має чотири чемпіонства Англії, п’ять Кубків Англії, три Кубки ліги, перемогу в Лізі чемпіонів та Лізі Європи.