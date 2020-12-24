Російський президент Володимир Путін доручив Міністерству оборони Росії залучити військових для «​протидії епідемії коронавірусу»​ в окупованому Криму. Так, зокрема, мобільний шпиталь збройних сил Росії, що раніше був у Севастополі, передислоковується до Ялти, а загін із Ростова-на-Дону – до Сімферополя.

Вранці 24 грудня розпочалося перекидання мобільного шпиталю у Ялту –військовослужбовці на штатній техніці подолали майже 80 кілометрів із Севастополя до нового місця дислокації, повідомляє сайт Міноборони Росії.

«У складі мобільного госпіталю 100 військовослужбовців і 25 одиниць спеціальної військової техніки. Після завершення маршу медичний загін у найкоротші терміни розгорнуть у Ялті, де військові медики розпочнуть прийом і надання медичної допомоги населенню», – мовиться у повідомленні російського відомства.

Також російські літаки Іл-76, за інформацією оборонного відомства Росії, перекинули в окупований Крим медичний загін спеціального призначення Південного військового округу. Літаки вилетіли з аеродрому Ростов-на-Дону до Сімферополя.

Тож, за офіційними повідомленнями, російська армія розгортає два коронавірусні госпіталі у Ялті та Сімферополі.

Міноборони Росії наголошує, що залучення військових до боротьби із COVID-19 у Криму відбувається за дорученням президента Володимира Путіна.

За даними Роспотребнагляду – найбільше хворих на COVID-19 виявляють у Ялті, Алушті та Сімферополі.

Які офіційні дані щодо COVID-19 у Криму і Росії?

Голова російської влади Криму Сергій Аксьонов повідомив, що за минулу добу – 23 грудня – на півострові зафіксували 355 випадків коронавірусної інфекції.

«Із загальної кількості захворілих 280 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 74 – серед контактних за раніше зареєстрованими випадками, 1 випадок завезений з-за кордону. Кількість тих, хто одужав за добу, становить 422 людини, одужали за весь період – 17 360 осіб», – сказав Аксьонов.

При цьому в Росії зафіксували рекордну смертність – 635 померлих від COVID-19, і рекордну кількість інфікованих – 9 935 нових випадків зараження коронавірусом.

Найбільше хворих виявили у Москві – понад 8 тисяч – і це теж найвищий добовий показник.

Загальна кількість людей, у яких був виявлений коронавірус, у Росії наближається до 3 мільйонів, а кількість померлих за офіційними даними перевищила 50 тисяч (а це далеко не всі померлі від COVID-19).

Якщо орієнтуватися на дані «Росстату», це число може бути приблизно вдвічі більшим, адже так звана надлишкова смертність цього року у Росії перевищує 100 тисяч людей.

З низки регіонів надходять повідомлення про брак місць у лікарнях та інші ознаки перевантаженості системи охорони здоров’я.

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