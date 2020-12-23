Литва закликала Росію надати меддопомогу і допустити адвокатів до фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір»

Міністерство закордонних справ Литви звернулося до Росії із закликом надати фігуранту сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймуру Абдуллаєву, в якого в СІЗО виявили COVID-19, належну медичну допомогу і допустити до нього адвокатів.

«Дуже тривожна новина про поводження з незаконно затриманим Росією громадянином України Теймуром Абдуллаєвим. Ми закликаємо Росію дотримуватися міжнародного закону, надати йому необхідну медичну допомогу, забезпечити доступ до адвокатів і українських консулів, а також звільнити всіх незаконно затриманих громадян України», – йдеться у повідомленні МЗС Литви у твітері.

Напередодні мати Теймура Абдуллаєва повідомила у фейсбуці, що її сина знову помістили в штрафний ізолятор, хоча 27 листопада мав завершитися термін його перебування в ШІЗО.

Раніше Абдуллаєв приблизно п’ять місяців провів у штрафному ізоляторі, після чого його перевели в камеру із суворими умовами утримання.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» у червні 2019 року. Пізніше Верховний суд Росії змінив вирок кримчанам.

Таким чином, Узеїр Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув'язнення, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов – 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адміністративний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з цими вироками і закликало посилити санкційний тиск на Росію.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав усіх фігурантів цієї справи політичними в’язнями.