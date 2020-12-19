Росія використовує пандемію COVID-19 для посилення репресій в Криму – Джеппар

Попри пандемію російська окупаційна влада продовжує репресивну кампанію в захопленому нею Криму, передусім проти кримських татар. Про це, як повідомляє пресслужба МЗС України, заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар під час Ради ООН з прав людини. За її словами, політв’язні та особи з симптомами COVID-19 позбавлені належної медичної допомоги в Криму.

«Вона звернула особливу увагу на ситуацію з Теймуром Абдуллаєвим, який попри коронавірусну хворобу був переведений у штрафний ізолятор. Дипломат наголосила, що, попри вимоги Четвертої Женевської конвенції, Росія не вживає заходів для стримування пандемії, веде масові заходи військового характеру, включаючи незаконний призов, а реальні цифри випадків захворювання і смерті приховуються», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як стверджує Еміне Джеппар, Росія жорстко обмежила пересування між півостровом і материковою Україною, що, за її словами, негативно позначається на демографічній ситуації на півострові й освітніх правах кримської молоді.

У Росії поки не коментували заяву першої заступниці міністра закордонних справ України.

Раніше голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер повідомила, що пандемія коронавірусної інфекції загострила проблеми населення в анексованому Криму і ОРДЛО. Зокрема – через обмеження свободи пересування та впливу на реалізацію соціально-економічних прав людей.