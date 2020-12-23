На адмінкордоні оштрафували 25 українців, які заїжджали в анексований Крим по Керченському мосту

На адмінкордоні між окупованим Росією Кримом та Херсонською областю українські прикордонники 22 грудня виявили 25 людей, які порушили порядок в’їзду на анексований півострів. Їх оштрафували на загальну суму 42 500 гривень, повідомляє Херсонський прикордонний загін Державної прикордонної служби України.

«Учора, під час перевірки документів в КПВВ «Каланчак» прикордонники виявили 17 громадян України, а в КПВВ «Чонгар» вісьмох громадян України, які порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповані території України та виїзду з неї. Всі вони незаконно потрапили в анексований Крим з території Російської Федерації через Керченський міст», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що громадян притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 204-2 КУпАП України. Їхні імена не названі.

З початку 2020 року адмінкордон між анексованим Росією Кримом і Херсонською областю перетнули 538 тисяч громадян і 75 тисяч транспортних засобів. Це в п’ять разів менше, ніж у 2019 році.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.